I tifosi del Lech Poznan a Firenze, niente trasferta invece per quelli del Basilea. “Tifoserie condividono ideologie politiche opposte”. I dettagli

I tifosi del Lech Poznan saranno presenti in più di 2000 stasera al Franchi per la sfida di ritorno di Conference League contro la Fiorentina. Nessun divieto di trasferta per i supporters polacchi, soltanto alcune misure preventive volte a tenere sotto controllo la presenza dei sostenitori del Lech a Firenze. Non accadrà lo stesso invece in quel di Nizza, dove la squadra della Costa Azzurra sfiderà il Basilea: il confronto, chiusosi sul 2-2 all’andata, è apertissimo e regalerà l’avversario della Fiorentina in semifinale. Le autorità francesi hanno vietato ai tifosi del Basilea di assistere alla partita.

La decisione delle autorità francesi trova la sua motivazione dall’indizione di uno sciopero a Nizza, in relazione alla riforma delle pensioni. In Francia, nelle ultime settimane sono stati segnalati diversi disordini in questo contesto. Le autorità di Nizza temono quindi di non poter garantire la sicurezza dei tifosi svizzeri. In un’ordinanza pubblicata martedì, il Ministero degli interni francese aveva dichiarato che esiste un rischio reale e serio di scontri tra le tifoserie delle due squadre. “Il rapporto tra le tifoserie è caratterizzato da ostilità. Condividono ideologie politiche opposte”, ha dichiarato il ministero. Il Basilea nelle scorse ore ha fatto ricorso contro questa decisione, reclamo che è stato respinto.