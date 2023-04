I tifosi del Lech Poznan lasciano il segno con un ‘regalo artistico’: al Franchi spunta… una capra! FOTO

Lech Poznan batte Fiorentina per 2-3, ma per i tifosi polacchi giunti a Firenze il miracolo non si avvera: in semifinale di Conference League ci va la Viola. Per i sostenitori del club biancoblu, comunque, è stata un’occasione per godersi la seconda vittoria in meno di otto anni al Franchi, nonché una bellissima trasferta. Allo stadio Franchi, infatti, sono rimaste tracce della presenza del tifo polacco.

Come si evince dalla foto pubblicata dal profilo Instagram di Hooligans TV, al Franchi è spuntata una capra, simbolo del Lech Poznan, in Curva Ferrovia. Un graffito esteticamente interessante, che abbellisce l’impianto: un singolare e apprezzabile modo per marchiare la propria presenza.

Di seguito, la foto e il video: