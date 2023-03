I tifosi del Lech Poznan preparano un’accoglienza caldissima per la Fiorentina: stadio già sold out per la gara d’andata

Che la Fiorentina troverà un ambiente caldissimo in Polonia, lo abbiamo detto da quando l’urna di Nyon ha consegnato ai viola il Lech Poznan come avversario dei quarti di Conference League. La facile previsione trova conferma nell’annuncio del club polacco, che in queste ore ha comunicato il sold out dello Stadio Miejski per la gara di andata prevista per giovedì 13 aprile.

Saranno circa 40mila gli spettatori presenti sugli spalti, pronti a trascinare la squadra con un’atmosfera che si preannuncia da brividi. La Fiorentina dovrà essere più forte anche dell’ambiente ostile, sperando che al ritorno il Franchi possa rispondere con altrettanta partecipazione nonostante l’orario certamente più difficoltoso.