I tifosi del Lech Poznan preparano un’atmosfera rovente: pronta una coreografia contro la Fiorentina

La Fiorentina, domani, si troverà contro un nemico non di poco conto: il pubblico di casa. Il Lech Poznan è un club rinomato per la sua tifoseria, passionale e rumorosa, che prepara il match contro la squadra gigliata come un’occasione speciale… con l’aiuto della società.

Come si evince da una comunicazione ufficiale del Lech Poznan pubblicata su Twitter, gli ultras polacchi hanno organizzato e preparato una coreografia per la sfida contro la Fiorentina. Sarà realizzata con i cartoncini. “Chiediamo a tutti i tifosi di presentarsi all’interno dello stadio almeno 20 minuti prima del fischio d’inizio”, raccomanda il club.