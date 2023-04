“I tifosi del Lech spingono forte la squadra per cercare sempre la vittoria. Fiorentina? Il fattore campo sarà determinante”

Hernan Rengifo, ex attaccante del Lech Poznan, ha parlato al portale meczyki.pl dell’avversario di questa sera della Fiorentina in Conference League. Ecco il segreto della formazione di casa:

“Ho solo bei ricordi dei tifosi del Poznan. Non posso dimenticare che si sono comportati bene con me e con la mia famiglia. Mi auguro di essere riuscito a dare un po’ di gioia alla piazza polacca. Grazie al loro tifo, aiutano molto i giocatori del Lech a lottare sempre per vincere“.

Poi sul doppio confronto con la squadra di Italiano: “Non so se riusciranno a passare il turno. Dipenderà tutto dalla determinazione dei calciatori, che dovranno sfruttare il fattore campo“.