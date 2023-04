I tifosi del Torino non dimenticano la scelta di Belotti: striscione ironico contro di lui in Curva Maratona

In questo momento allo Stadio Olimpico di Torino i Granata di Juric ospitavano la Roma di Jose Mourinho per cercare i tre punti e raggiungere la Fiorentina a quota 41 punti. Oltre ad essere un importante sfida per quanto riguarda i piani alti della classifica, quella di oggi pomeriggio è pero stata anche la prima partita a Torino di Andrea Belotti come ex e, come era facilmente ipotizzabile, i tifosi granata hanno voluto salutarlo con uno striscione esposto in Curva Maratona durante i primi minuti del match. “Non ti possiamo insultare perchè non ti fanno giocare”.

Nonostante i tanti anni passati nel capoluogo piemontese, e anche i tanti gol messi a segno, la scelta della scorsa estate di non rinnovare con il club ha di fatto tramutato l’amore per lui in ostilità.