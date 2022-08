I tifosi del Twente non temono il Cukaricki: è già boom di prenotazioni a Firenze dall’Olanda. I dettagli

Nemmeno il tempo di conoscere l’avversaria del prossimo turno di Conference League che già si pensa allo spareggio. In casa Twente c’è entusiasmo, e lo testimonia il fatto che i supporters dei Tukkers stanno già prenotando i pernottamenti a Firenze, secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com.

Dall’Olanda sono già arrivate numerose prenotazioni negli hotel fiorentini, anche non rimborsabili, per il giorno 17 agosto prossimo, vigilia della sfida europea che si giocherà al Franchi tra la Fiorentina e la vincente di Twente-Cukaricki. Grande fiducia della propria squadra da parte dei sostenitori del club di Enschede, poco timore reverenziale per il Cukaricki. I tifosi del Twente già si scaldano in vista della possibile sfida con la Fiorentina: chissà che il modesto club serbo non rovini loro la festa…