I tifosi della Fiorentina ci credono: settore ospiti non riempito, ma a Cremona saranno in tanti. Mentre a Sivas…

I tifosi della Fiorentina non fanno mai mancare il loro supporto. E anche oggi saranno tanti, quelli che si muoveranno verso lo Zini di Cremona. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, saranno circa 1500 i cuori viola presenti a sostenere i ragazzi di Italiano. Un buon numero, anche se non sufficiente per riempire l’intero settore ospiti, che contiene circa 2400 persone. C’è una certezza in vista del 5 aprile: viste le tantissime richieste per avere un biglietto per la semifinale d’andata di Coppa Italia, quel settore sarà pieno tra circa un mese.

Per quanto riguarda Sivas, invece, la trasferta proibitiva ha scoraggiato molti tifosi: il volo charter annullato dall’ATF è la prova che muoversi verso il cuore della Turchia è impresa tutt’altro che semplice. Dovrebbe comunque esserci qualche tifoso della Fiorentina che si muoverà in autonomia: stimate dalle venti alle cinquanta presenze.