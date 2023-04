I tifosi della Fiorentina rispondono presente: esauriti i pack per le due partite di coppa. D’ora in avanti…

I tifosi della Fiorentina accompagnano l’ottimo momento della squadra, senza mai far mancare il loro supporto sugli spalti. E i sostenitori viola hanno risposto presente anche per quanto riguarda la promozione del club viola sulle due gare di Coppa Italia e Conference League (un pack comprensivo con prelazione per eventuali passaggi del turno).

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, i pack comprensivi delle due partite di coppa sono esauriti; la Fiorentina ne aveva messi a disposizione 10mila, terminati in poco meno di una settimana. D’ora in avanti, per entrare allo stadio contro Lech Poznan e Cremonese, sarà possibile acquistare solo i biglietti singoli. Ad ora, sono usciti soltanto quelli per la sfida di Conference.