“I tifosi della Fiorentina si meritano un trofeo. Amrabat? Se ti chiama il Barcellona è normale volere andar via”

A Radio Sportiva l’ex Fiorentina Ennio Pellegrini ha parlato così della partita di ieri: “Quella dei viola è stata una buona prestazione, la squadra sta bene fisicamente ed è in fiducia. La vittoria è un aspetto fondamentale per acquisire sicurezza. La Fiorentina ha il dovere di lottare su tutti i fronti fino all’ultimo, non può precludersi niente. E’ troppo tempo che questo club non vince un trofeo, i tifosi se lo meriterebbero”.

E poi su Amrabat ha aggiunto: “E’ chiaro che quando ti chiama una squadra come il Barcellona la voglia di andare via possa venire. Dire di no sarebbe difficile sia per il giocatore sia per la Fiorentina, che con i soldi incassati potrebbe virare su altri profili”.