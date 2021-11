I tifosi della Fiorentina si preparano a ‘invadere’ Empoli. Messi a disposizione dei viola un bel numero di tagliandi

I tifosi della Fiorentina si preparano ad ‘invadere’ Empoli. La società azzurra ha messo a disposizione dei sostenitori viola un bel pacchetto di biglietti per il match che si giocherà sabato prossimo con inizio alle ore 15.

2325 tagliandi per il settore ospiti e 500 per la tribuna laterale, per un totale quindi di 2825.

I costi? 25 euro per chi andrà in curva, mentre 35 euro per chi vorrà sedersi in tribuna. Il problema potrebbe essere che non è stata prevista una tariffa ridotta per giovani e anziani. Ovviamente, per tutti, è indispensabile avere il green pass oltre che la mascherina.