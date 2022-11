I tifosi della Samp ci credono: “Ora più che mai, lei ha bisogno di noi: tutti allo stadio domenica”

Se la Fiorentina non sta passando il migliore dei periodi, lo stesso si può dire (anche peggio) per la Sampdoria, in zona retrocessione dall’inizio del campionato. Domenica pomeriggio la sfida tra le due formazione, che seguirà il match di Conference a Riga, per cercare, da una parte, una rivincita per l’1-4 della scorsa stagione e, dall’altra, di uscire dalla zona calda.

In questa situazione i tifosi blucerchiati stanno tirando fuori il meglio, con la Federclubs, la federazione dei club doriani, che ha rilasciato il seguente comunicato: “Ora, più che mai: assieme a lei. Abbiamo dimostrato di poter davvero essere determinanti, in casa e in trasferta. Continuiamo a farlo, in questo ciclo di partite fondamentali. Riportiamo l’amico, il parente che ha lasciato la vita da stadio. Ora più che mai, lei ha bisogno di noi. Dal vivo”.