I tifosi ritrovano la voce

L’ultima volta che al Franchi era risuonato il coro per un giocatore (a parte i commoventi omaggi alla memoria per Astori) era stato per Franck Ribery. Il nome di battesimo scandito e intervallato dal battito delle mani, preludio inimmaginabile, purtroppo, ad un campionato pieno di amarezze. Seguito dal successivo, ancora più buio e triste anche perché minato dall’assenza del pubblico causa pandemia. Ieri i tifosi hanno ritrovato la voce. E non solo perché in 12.592 erano presenti allo stadio (a me sono parsi molti di più, ma il dato ufficiale è questo).

Mancava la “regia” dei gruppi organizzati della Fiesole, rimasti fuori perchè o si entra tutti o nessuno (contenti loro…), che si sono fatti sentire dall’esterno del Franchi con un mini spettacolo pirotecnico a inizio gara. Tuttavia i tifosi presenti non hanno fatto mancare il proprio sostegno alla squadra. Anche senza il “direttore d’orchestra” col megafono, ritto sulla balaustra abbracciato al palo, è stata sufficiente qualche bella azione per innescare il pubblico.

Così è stato per tutta la partita contro il Torino, che la Fiorentina ha vinto ma poteva stravincere. E sul finire della gara, quando per la prima volta negli ultimi anni, nonostante un solo gol di vantaggio, non c’è mai stato il timore di essere raggiunti, i 12.592 (o quanti erano) hanno intonato prima il coro “Dusan Dusan”, poi quello “Nico Nico”. Vlahovic e Gonzalez, non solo sono gli autori dei due gol che valgono la prima vittoria in questo campionato, ma (speriamo) i protagonisti di una nuova favola viola. Dopo anni deprimenti ne abbiamo davvero bisogno.