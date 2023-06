I tifosi viola Fabbri e Iapichino giganteggiano e vincono il Golden Gala nelle rispettive discipline

Allo stadio ‘Luigi Ridolfi’ di Firenze ieri sera è andato in scena il Golden Gala, l’evento di atletica leggera a cui hanno partecipato e vinto due tifosi della Fiorentina come Lapo Fabbri e Larissa Iapichino.

Il primo ha vinto nel lancio del peso spedendo l’attrezzo a 21.73 metri, dopo 21.29, 21.45 e un nullo, e mettendo in fila tutti gli avversari. La seconda invece ha trionfato nella gara di salto in lungo imponendosi per la prima volta in questo tipo di competizione. La figlia di Fiona May è arrivata al primo balzo a toccare 6.79 metri.