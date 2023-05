I tre ottimi segnali lanciati dalla Fiorentina: ossigeno, orgoglio e il grande opportunismo di chi subentra

Spesso nelle ultime settimane, chi è entrato dalla panchina ha poi dato il La a finali di gara importanti della Fiorentina. E’ una dote che a Italiano piace spesso sottolineare ma è solo uno degli elementi evidenziati su La Nazione da Stefano Cecchi e Angelo Giorgetti. Oltre ai grandi meriti dei subentranti, ieri in particolare Kouame, la squadra viola ha dato prova d’orgoglio e la rimonta è la miglior risposta alla delusione della finale di Coppa Italia. Non ultima anche la condizione fisica, altro segnale incoraggiante visto che la squadra ha chiuso in crescendo e anche questa non è una prima volta.