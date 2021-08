Iachini: “Amrabat con me ha fatto bene alla Fiorentina, non si priveranno di lui facilmente. Preferisce giocare…”

A Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato l’ex allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini, intervenendo sull’interessamento della società partenopea per il centrocampista viola Sofyan Amrabat. Queste le sue parole: “Sofyan è un ottimo calciatore e professionista, non so se la Fiorentina si priverà facilmente di lui. Con me ha fatto bene, nonostante alla fine abbia avuto qualche problemino fisico. Predilige giocare davanti alla difesa rispetto a mezzala. Non mi sorprende che il Napoli di Spalletti sia interessato a lui”.