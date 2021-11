Iachini arriva a Parma e…punta subito un calciatore della Fiorentina!

Esonerato Enzo Maresca, il Parma riparte da Giuseppe Iachini. Al tecnico cinquantasettenne ex Fiorentina, il compito di riportare in alto la squadra ducale, alle prese con una difficile situazione di classifica nonostante una rosa di grande valore per il campionato di Serie B.

Il nuovo tecnico arrivato alla guida della squadra dovrà fare un grande lavoro per far rialzare la testa ai crociati, ma è possibile che un aiutino possa arriva anche dal mercato di gennaio. Iachini potrebbe provare a pescare dalla Serie A e, in particolar modo, dalla sua ex squadra, la Fiorentina. Contando sul vecchio gancio coi viola, Iachini potrebbe provare a portare in Emilia Youssef Maleh. L’ex Venezia conosce bene il campionato cadetto e potrebbe rappresentare un’idea giusta, in prestito dal club toscano fino alla fine della stagione.