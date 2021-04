Iachini: “C’è stata qualche tensione di troppo, ma gli ultimi risultati ci hanno dato fiducia. La squadra mi ha chiesto…”

Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Lavoro di più sulla tattica o sulla testa? Su entrambe le cose, perché dopo cinque mesi in cui non siamo stati insieme dovevamo ritrovare determinati meccanismi. I ragazzi avevano preoccupazione e maggior tensione, andava accorciata la squadra e migliorata la linea difensiva. A Sassuolo, dopo un’ora in cui abbiamo fatto la partita, ci sono stati due episodi in un minuto che hanno cambiato la partita. Questo ha portato a qualche tensione di troppo. Gli ultimi risultati hanno dato fiducia e tranquillità ai ragazzi, dobbiamo preparare una partita alla volta. Il calcio è fatto di episodi, ma noi dobbiamo avere sempre lo stesso equilibrio e la stessa attenzione durante tutta la partita”.

Continua così Iachini: “La quota salvezza si è alzata? Guai soffermarsi a fare i calcoli e a pensare agli altri. Bisogna preparare una partita alla volta e fare il massimo per portare a casa il risultato. Mi ha fatto piacere che i ragazzi mi abbiano chiesto di poter andare un giorno prima in ritiro per preparare la gara di domenica. Questo è un bel segnale, perché dimostra quanto tengano alla squadra”.