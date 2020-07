Iachini: “Chiesa? Si impegna sempre durante la settimana e io sono contento di lui. E’ un paradosso che riusciamo a fare più punti in trasferta”

Il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini ha parlato così in conferenza stampa al termine del match contro il Cagliari: “Abbiamo giocato poco più di 48 ore fa, oggi è stata una partita dispendiosa. La squadra ha provato a fare gol e nel primo tempo ci siamo andati vicino con Ribery, Duncan e Ceccherini. Cragno è stato molto bravo ad impederci il vantaggio. Nella ripresa ci abbiamo provato ma dovevamo stare attenti alle ripartenze dei sardi. Con Kouame ci siamo andati vicini nel finale ma anche con Caceres. Anche oggi abbiamo effettuato 16 tiri in porta, dovevamo sbloccarla. E’ un peccato perchè volevamo vincere la partita. Chiesa? Si impegna sempre durante la settimana e io sono contento di lui. Oggi la partita per lui è stata complicata dopo l’ammonizione. Oggi non potevo rischiare di rimanere in dieci. E’ stata una sostituzione dettata dall’ammonizione perchè anche lui è rimasto condizionato da questo. Federico per noi rimane un calciatore importante. Ribery? E’ un grande calciatore e anche oggi ha fatto un’ottima gara. Faccio fatica a tenerlo fuori o a sostituirlo. Siamo contenti per Kouame che è rientrato dopo 7 mesi. E’ un paradosso che riusciamo a fare più punti in trasferta“.

