Iachini: “Come si batte la Juve? Ecco la ricetta per fare male ai bianconeri” VIDEO FN

Il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini nella sua lunga carriera ha affrontato molte volte la Juventus, sia da giocatore che da allenatore. Questa mattina durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i bianconeri, interrogato su quali fossero i modi per mettere in crisi la perfetta organizzazione tattica degli uomini di Maurizio Sarri, l’allenatore marchigiano ha detto: “Si ferma con una partita perfetta sotto l’aspetto difensivo. Dobbiamo fare attenzione e sbagliare meno passaggi possibili, per uscire e sviluppare azioni offensive come fatto nell’ultima trasferta contro il Napoli”

