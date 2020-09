Iachini: “Contenti di avere riportato a casa Biraghi. Ho messo Ribery capitano perché…”

Il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha detto: “Biraghi era un nostro giocatore e lo abbiamo riportato a casa. Pezzella? Lo monitoriamo, per oggi non ce l’ha fatta ad esserci, ma faccio i complimenti agli altri ragazzi della retroguardia che hanno dimostrato personalità tenendo sempre la difesa alta. E se vuoi vincere devi essere organizzato nelle due fasi di gioco. Ribery capitano? E’ mancato German e a quel punto avevo due soluzioni. Ho scelto Franck perché mi piaceva avere un giocatore più avanti e vicino all’arbitro e aveva centinaia di migliaia di presenze alle spalle (ride ndr). Duncan ha fatto un’ottima partita, stiamo cercando di essere maggiormente imprevedibili in campo, cambiando il nostro atteggiamento tattico”.

0 0 vote Article Rating