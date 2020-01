Iachini: “Contro il Bologna si è vista una bella compattezza di squadra, ci manca qualcosa sul piano del possesso. Il gol di Orsolini…”

Dalla sala stampa del Franchi è cominciata la conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-SPAL dell’allenatore viola Beppe Iachini. Queste le sue prime parole: “Da Bologna non potevo aspettarmi molto di più. Si è vista una bella compattezza di squadra, contro un Bologna che in casa ha messo in difficoltà tante squadre. Dobbiamo migliorare sul piano del palleggio e del possesso, problemi che non ci hanno permesso di creare più occasioni importanti, anche se non sono mancate. La loro rete è stata scaturita da un rimpallo, poi Orsolini ha fatto un eurogol. la confusione che si è creata in quell’occasione è dovuta alla foga che avevamo di portare in fondo la partita. Bisogna leggere le situazioni. Il cambio di Vlahovic con Boateng non ha abbassato la squadra. Per un’ora siamo stati molto alti, poi questa forza è andata scemando e abbiamo subito troppo. Un giocatore non fa cambiare l’atteggiamento di una squadra”.