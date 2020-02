Iachini: “Cosa doveva fare Pezzella sul tiro di Pjanic? La difesa sta lavorando con organizzazione. Arbitri? Nel calcio di oggi anche un ammonizione…”

Ha toccato varie tematiche in conferenza stampa il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini; compreso il momento no del capitano della Fiorentina Pezzella: “Per quanto riguarda il mio percorso, credo che stiamo facendo delle ottime gare in fase di non possesso. A Torino abbiamo concesso solamente un tiro in porta, ad Higuain nel secondo tempo. Pezzella è rientrato in un episodio un po’ sfortunato. Così come anche la domenica prima. Cosa doveva fare Pezzella? E’ impossibile mettere le braccia dietro immediatamente. La nostra difesa sta lavorando con organizzazione. Ma abbiamo ancora margini di miglioramento. Arbitri? Nel calcio di oggi anche un ammonizione data o non data cambia le sorti di una partita. Dobbiamo ragionare in maniera positiva se vogliamo un calcio migliore. Abbiamo degli arbitri anche bravi ed un designatore molto preparato”.