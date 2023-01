Iachini: “Da Kouamé mi aspettavo questa maturazione: ho sempre saputo che sotto sotto aveva grandi potenzialità. Castrovilli? Non credo che ad oggi possa arretrare di posizione alla Pirlo”

L’ex tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, è intervenuto a Radio Bruno per parlare di alcuni profili della squadra ora allenata da Vincenzo Italiano:

“Da Kouamé mi aspettavo questa maturazione, faceva intravedere le qualità giuste. Arrivò da noi dopo un infortunio pesante, ma si vedeva che sotto ce le aveva. Era una questione proprio fisica, anche Del Piero ci mise 10 mesi per tornare ad alti livelli. Soprattutto se fai l’attaccante di velocità, rapido, agile”.

Lo stesso per Castrovilli: “Per la sua crescita non ci voleva proprio l’infortunio. Con lui lavoravo per farlo diventare un centrocampista da 10 gol a campionato. Ha tutte le potenzialità per tornare al livello di prima. Secondo me è più predisposto alla fase offensiva e non a giocare più arretrato in mediana. Pirlo ci era riuscito ma solo andando avanti con il tempo, ad oggi Castro è una mezzala che accompagna l’attacco. È un interno di centrocampo”.