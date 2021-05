Iachini: “Dobbiamo guardare solo a noi stessi. Serve massima attenzione in tutti i 95 minuti per fare risultato”

Consueta conferenza prepartita per il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini, nel giorno di vigilia del match contro la Lazio in programma domani sera alle 20.45. Queste le sue parole:

“Adesso non dobbiamo guardare gli altri, dobbiamo guardare in casa nostra. Serve concentrazione e organizzazione. Lo spirito, l’atteggiamento profuso nelle ultime partite è quello giusto. Dobbiamo migliorare in fretta alcuni aspetti, dobbiamo mettere quell’attenzione in più nei 95 minuti per fare risultato. A volte poi subentra la bravura dell’avversario che ti compromette, visto che in campo ci sono anche gli altri. La Lazio si gioca l’europa, ma anche noi dovremmo farci trovar pronti, faremo la nostra partita, ribattendo colpo su colpo. Serve una gara attenta, una partita quasi perfetta. Loro hanno tanta qualità, individualità importante, quindi dovremmo fare una partita molto attenta e concentrata, così come la stiamo preparando. Veniamo da un periodo lungo di non vittorie in casa, ed è chiaro che cercheremo di invertire la rotta. Ce la dobbiamo mettere tutta per fare quelle prestazioni che servono per trovare sicurezze. Di conseguenza, grazie alla prestazione, arrivano i punti. Problemi di black out in difesa? Sono momenti che ci sono nel calcio, possono accadere a tutti, anche il Bologna ha preso tre gol nonostante lavorino insieme da tre anni. Noi siamo migliorati nelle ultime partite nella fase offensiva, mandando in gol e al tiro gli esterni, i centrocampisti e le punte. C’è anche da mettere in conto la bravura dell’avversario a volte, anche se noi abbiamo fatto qualche errore che non era previsto. Il calcio è fatto di momenti e di situazioni che dobbiamo superare. Quella di domenica era la stessa difesa che aveva fatto molto bene contro la Juventus, concedendo pochissimo, però capita che una settimana dopo capiti in più errore, e poi questo lo paghi. Dobbiamo lavorarci sopra e migliorare, quella è l’unica strada”.