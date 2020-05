Iachini è carico e pronto a rimettersi in moto. Da lunedì si volterà pagina

Nella giornata di ieri anche il traffico intorno al centro sportivo Davide Astori è tornato a farsi più intenso. È passato anche il tecnico, Beppe Iachini, per iniziare a predisporre tutto il necessario per la ripresa delle sessioni di gruppo. L’allenatore è carico e pronto a rimettersi in moto. Sempre ieri la Fiorentina ha partecipato alla riunione ( virtuale) che la Lega Calcio ha indetto per aggiornare i club sul protocollo e sul rispetto delle sue regole. Insomma, da lunedì si volterà pagina. I giocatori, è chiaro, non vedono l’ora. A riportarlo è La Repubblica.