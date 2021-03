Iachini e il gruppo dalla sua. Il tecnico marchigiano farà leva sulle motivazioni

Calciomercato.com si focalizza sul ritorno di Beppe Iachini. Senza tornare sulle meschinità social scritte contro Cesare Prandelli, evidentemente qualcosa nello spogliatoio si era rotto. Iachini dalla sua aveva tutto il gruppo, Ribery in primis, e sicuramente farà leva su questo fatto per rilanciarsi fin da subito, dalla sfida contro il Genoa di sabato che potrebbe essere già un crocevia decisivo per il futuro dei viola. Una salvezza da cementificare in 10 giornate, partendo da 7 punti di vantaggio, con un gruppo da ricompattare. Iachini dovrà fare leva sulle motivazioni dei giocatori, come fece la scorsa stagione, per arrivare nel migliore dei modi ad un’estate che per forza di cose sarà di rivoluzione per la Fiorentina.