Iachini e le scelte della società: il Verona di Juric rappresenta una grossa occasione per mandare un messaggio alla dirigenza

Il Corriere Fiorentino di oggi evidenzia come la Fiorentina abbia deciso di far quadrato attorno al mister Beppe Iachini: poiché la società ha intenzione di riportare i viola in Europa a partire dal prossimo campionato verrà scelto un allenatore diverso. Ivan Juric, allenatore del Verona che piace alla società nonostante le voci sul rinnovo con l’Hellas Verona, sarà una specie di fantasma, uno spettro sul cammino di Iachini. Ma il tecnico gigliato non ha nessuna voglia di pensare a quel che sarà. La sua testa è tutta sul presente e sul potere chance di conferma grazie a un immediato cambio di marcia. Quella di oggi per l’allenatore viola può esser l’occasione per togliersi una soddisfazione. Contro Juric, guarda caso uno dei candidati a “rubargli” la panchina. Iachini risponderà così al sorprendere Verona con il suo tridente.

