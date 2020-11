Ulivieri: “Iachini era molto legato alla città. Ma con Prandelli la Fiorentina può fare una programmazione futura”

Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Renzo Ulivieri ha parlato a Radio Sportiva: “Iachini aveva dato una grossa mano alla Fiorentina salvandola. Dispiace perché Beppe è una gran bella persona, legata a Firenze e alla società. Prandelli è una risorsa per la città e come allenatore. Sono suo amico ed estimatore, per me è facile parlare bene di lui. Sono convinto che la Fiorentina possa fare una programmazione futura. Sono questi i motivi che hanno spinto Prandelli ad accettare la panchina viola. Sono convinto che vedremo delle belle cose.”

