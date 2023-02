Iachini: “Firenze sente molto la partita con la Juventus, mi aspetto una grande prestazione. Vlahovic? Sta tornando ai suoi livelli”

L’ex allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato a tuttojuve.com in vista della partita di domenica: “E’ una sfida molto sentita da entrambe le parti, i bianconeri hanno bisogno di punti per recupera la penalizzazione e i viola per risollevarsi dal momento che ad oggi non stanno dimostrando il loro valore. A Firenze ci tengono sempre a fare bella figura contro la Juve, la città vive questa partita in maniera importante e sono sicuro che la squadra farà una grande prestazione domenica”.

E poi ha aggiunto: “Italiano vuole giocarsela sempre e comunque, per cui anche a Torino immagino che la squadra andrà in campo con il solito atteggiamento aggressivo di sempre. Vlahovic? Ho avuto il piacere di allenare sia lui che Chiesa, sono due ottimi calciatori che con me hanno fatto molto bene. Non so se il serbo sarà il match winner, però ultimamente l’ho visto in grande spolvero e penso che stia ritrovando la condizione ottimale. Stesso discorso per Chiesa, che ha delle qualità indiscusse ma dopo un infortunio pesante ha bisogno di tempo per tornare al top”.