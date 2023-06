Iachini: “Ho allenato Italiano e so che persona è. Raggiungere due finali in una stagione non è cosa facile”

L’ex allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini, ha parlato così a Sportitalia: “Alla Fiorentina è stato fatto un bellissimo percorso con i giovani, Vincenzo è stato un mio giocatore e so che persona è. Ha avuto continuità portando a termine un lavoro di due anni: dico così perché raggiungere due finali in una stagione non è facile. La società si è mossa bene prendendo molti giocatori di livello. E’ un peccato che non abbia avuto fortuna nelle finali, lo avrebbe meritato. Anche Commisso, soprattutto”.