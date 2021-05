Iachini: “Ho perso la salute con la Fiorentina? La mia una battuta. Partecipazione affettiva ed emotiva per questa squadra”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, nel dopopartita con il Cagliari è tornato sulla battuta detta alla vigilia sulla sua salute.

“Per me che sono stato per sei anni un giocatore della Fiorentina – ha detto – essere venuto ad allenare questa squadra non era un fatto come un altro. C’è una partecipazione affettiva, la partita la senti ancora di più. Dentro ho trovato tanta tensione, una classifica e un calendario difficile. C’è stato un pathos e un’emotività grande, visto l’affetto e la vicinanza con Firenze. La salute era intesa in questo senso, era stata una battuta”.