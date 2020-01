Iachini: “Il processo di recupero di Ribery è ancora lungo”

C’è un grande assente in questa Fiorentina e si chiama Franck Ribery. L’allenatore viola, Giuseppe Iachini, parla del suo processo di recupero su Radio Anch’io Sport: “Franck sta cercando di recuperare dall’infortunio grave che ha avuto. E’ sempre qui con noi e la sua presenza è una presenza che ci fa piacere. Sono convinto che cercherà di recuperare il più in fretta possibile. I tempi precisi non li so, ma probabilmente ci vorranno ancora 40-45 giorni”.

Iachini poi aggiunge: “Castrovilli è un giocatore importante e ha le potenzialità per fare 12 gol in campionato. Ha le caratteristiche per potersi inserire ed essere efficace e su questo stiamo lavorando molto”.