Iachini in bilico? Le perplessità della dirigenza viola e il timore di un’altra stagione di anonimato

Su TuttoSport di oggi si parla del difficile momento che sta attraversando Beppe Iachini sulla panchina viola e delle tante voci riguardanti il futuro del tecnico viola. Tra i tifosi e non soltanto sta crescendo il timore dell’ennesima stagione anonima e tornano ad affiorare anche all’interno al club, alcune perplessità sulla scelte fatta a suo tempo dal presidente di riconfermare l’allenatore quando c’era una numerosa sfilza di possibili candidati per la panchina gigliata. Per questo, secondo il quotidiano, Iachini adesso rischia di trovarsi sempre più solo non trovando più l’appoggio totale della dirigenza e tutto questo non è certo il massimo per la sua avventura da allenatore della Fiorentina.

