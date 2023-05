Iachini: “Italiano era il mio Lobotka. E’ sempre stato un allenatore in campo”

L’ex allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha avuto la possibilità di avere tra i propri giocatori anche l’attuale tecnico viola, Vincenzo Italiano. In campo era un ragionatore, un regista, e le sue doti sono sempre state apprezzate dallo stesso Iachini, il quale su Radio Kiss Kiss ha detto: “È sempre stato una sorta di allenatore in campo, ce l’ho avuto con me al Chievo e giocavamo col 4-3-3. Quell’anno facemmo record di punti e una grandissima stagione in B”.

Poi ha aggiunto: “Era un ragazzo molto intelligente sul piano tattico, era quello che posso definire il mio Lobotka. Italiano in campo adotta il 4-3-3 ed il 4-3-2-1, moduli vicinissimi anche a quelli utilizzati da Luciano Spalletti“. E non a caso se ne parla molto a Napoli di lui come possibile successore del tecnico toscano.