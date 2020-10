Iachini: “La fascia a Chiesa è colpa mia, se avessi immaginato quel ‘polverone’ avrei evitato. Amrabat? Vuole giocare davanti alla difesa”

Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini parla della salute della squadra e del post Chiesa: “Come sta la squadra? Abbiamo ancora un allenamento ma Pezzella, Ribery e Castrovilli sono disponibili e convocabili. Borja Valero invece non ha ancora recuperato del tutto e quindi dovrà aspettare ancora un po’ di tempo. Il fatto di non aver potuto lavorare fino a lì con la squadra gli è costato questo problemino. Il mercato? Sono contento di questa squadra e sono convinto che con questi ragazzi ci possiamo togliere tante soddisfazioni. Ieri ci sono tornati 12 ragazzi dalle Nazionali, in due giorni poter inventare o sapere già prima cosa potranno dare, diventa una cosa difficile. Prima senza Chiesa? Intanto mi assumo una responsabilità, se avessi pensato che avrebbe generato questo polverone avrei scelto diversamente. Ho ragionato nello sviluppo delle situazioni, lui era vice capitano nelle prime due per cui per me è scalato ed ha ricevuto lui la fascia con la Samp. Sotto il profilo del mercato è un’operazione che è andata in una certa maniera ma ora conta parlare di chi c’è. Io deluso da mancato regista e attaccante? Nella logica delle cose avevamo pensato di sostituire Badelj, formando una coppia con Pulgar. Amrabat vuole giocare davanti alla difesa e con la sua Nazionale gioca lì, dobbiamo pian piano farlo crescere. A quel punto abbiamo deciso di alzare la qualità prendendo Bonaventura e Borja Valero. Sull’attaccante, avessimo trovato un’occasione giusta ne avremmo preso un altro ma ora andiamo avanti, perché a questi ragazzi serve fiducia e spazio. Potevano aver segnato di più ma il tutto fa parte di un processo di crescita che se poi procurerà un’esplosione significherà aver fatto un bel lavoro”.

