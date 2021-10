Iachini: “La statua per me al Piazzale? La battuta di Commisso deve far ricordare quanta paura di finire male ci fosse. Ero stato chiamato per salvarci e ho portato a termine la mia missione”

“Bisognerebbe fare una statua al Piazzale Michelangelo a Iachini“. Questa frase detta dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, dopo la salvezza arrivata al termine della stagione 2020/21, ha sempre fatto molto discutere i tifosi viola.

In un’intervista rilasciata a La Nazione, ci torna su l’ex allenatore viola, Giuseppe Iachini: “Le statue le meritano altre persone, non io o chi gioca a calcio. Comunque la battuta di Commisso deve far ricordare quanta paura di finire male c’era in quella Fiorentina…Invece siamo riusciti a salvarci, a metterci dietro diverse squadre che prima ci stavano avanti. Ero stato chiamato per questo e ho portato a termine la mia missione”.