Iachini: “Meritavamo punti già da prima e c’erano bisogno di forze fresche. Voci sulla panchina? E’ stato così fin dall’inizio e non ha fatto bene ai ragazzi”

A Sky il tecnico viola Beppe Iachini ha analizzato così la vittoria sul Parma: “Già dalle prime giornate della ripresa abbiamo fatto buone partite, abbiamo raccolto meno di quanto seminato anche perché abbiamo colpito tanti pali e tirato 33 volte verso la porta in queste gare. Ci può stare un momento così, ora guardiamo avanti, siamo venuti qui a giocare con personalità e per creare i presupposti con la mentalità giusta. Segnali di formazione? Parlo di gruppo, è evidente che qualcuno vada cambiato per avere una squadra un po’ più fresca, questo è stato l’indirizzo per la partita di oggi. Chiesa-Castrovilli? Per Gaetano era la terza partita in dieci giorni, volevo tenermi le loro soluzioni per la seconda parte di gara, con dei ragazzi qualitativi. Di volta in volta c’è bisogno di tutto il gruppo e i ragazzi stanno dando disponibilità. Dobbiamo essere più concreti perché abbiamo avuto 4-5 occasioni per fare il terzo gol e non l’abbiamo fatto. Voci sul futuro? La mia storia è iniziata così, durante il lockdown il presidente ha fatto una dichiarazione normalissima dicendo che avevo fatto un bellissimo lavoro, rivitalizzando la squadra. Ha detto che sarei stato confermato se il campionato fosse finito. E invece avrei dovuto guadagnarmela in caso di ripartenza, come è normale che fosse. Questo non ha fatto bene ai ragazzi, abbiamo cercato di rimanere concentrati sulla situazione e in queste gare meritavamo sicuramente di più. Ieri c’è stata una dichiarazione in questo senso da parte della società e i ragazzi si sono rasserenati”.

