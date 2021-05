Iachini: “Mi piacerebbe far esordire qualche ragazzo della Primavera. Ribery mio vice? No, meglio in campo”

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini è intervenuto così sui canali social della Fiorentina, rispondendo alle domande dei tifosi: “La partita di domani non sarà semplice e serve la mentalità giusta per riuscire a strappare punti. C’è la volontà di fare bene. Dragowski sta un po’ meglio, vediamo nell’ultimo allenamento come sta. Mi piacerebbe fare esordire qualche ragazzo della Primavera come l’anno scorso. Ribery mio vice? No, meglio in campo”.