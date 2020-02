Iachini: “Mi sono concentrato su Cutrone. E’ un attaccante moderno e può giocare anche insieme a Vlahovic”

Fiorentina-Milan sarà una partita chiave per la stagione dei viola e un incontro anche molto atteso dai tifosi gigliati che riempiranno lo stadio. Su questi temi spiega l’allenatore Giuseppe Iachini: “Ibrahimovic è un fenomeno, perché ha gli occhi anche dietro la testa. Sa andare in gol lui e sa mandare anche gli altri. Rebic ogni cosa che. Non c’è da chiedere nulla ai tifosi, sono sempre vicini a noi. Il finale dell’anno scorso è stato un finale ricco di pathos e certe cose possono riaffiorare. Stiamo lavorando per superare definitivamente questi blocchi psicologici. Mi sto concentrando in maniera particolare su Cutrone che ha vissuto gli ultimi sette mesi in naftalina. Lo vedo sempre meglio e sono convinto che ci darà una grande mano. E’ un attaccante moderno, non uno che semplicemente sta in area di rigore. E’ chiaro che deve ritrovare uno smalto giusto. Cutrone o Vlahovic? Patrick serve sempre, oggi e domani abbiamo altre due sedute di allenamento e poi deciderò con chi partire. Poter avere due ragazzi molto giovani come lui e Vlahovic è sicuramente positivo, anche tra di loro. Comunque possono giocare anche insieme, cosa che abbiamo già fatto in Coppa Italia“.