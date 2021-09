Iachini: “Non deve esser stato facile ignorare certe offerte per Vlahovic, è conferma di quanto Commisso voglia far crescere la Fiorentina. Sarò sempre grato al presidente per avermi fatto allenare questa squadra”

In un’intervista concessa al Brivido Sportivo, è tornato a parlare l’ex tecnico viola Beppe Iachini: “Resterò sempre grato al Presidente Commisso per avermi permesso di allenare la Fiorentina” ha detto Iachini.

Poi su Dusan Vlahovic ha continuato: “Tenere il centravanti serbo è stato un segnale importante, non deve esser stato facile ignorare certe offerte. E’ la conferma di quanto il Presidente abbia voglia di far crescere la propria creatura. E’ stato importante che la società viola sia riuscita a convincere Milenkovic per quanto riguarda il rinnovo. Nikola è molto importante per dare solidità alla linea difensiva”.