Iachini premia i giocatori con un giorno libero, la squadra tornerà in campo domani. Kokorin verso una presenza contro il Napoli

E’ un giorno intero di riposo il premio concesso da Iachini alla squadra dopo il raggiungimento della salvezza matematica. Come riportato da Radio Bruno Toscana, infatti, l’allenamento che la Fiorentina avrebbe dovuto svolgere questo pomeriggio è stato annullato.

I giocatori, divisi tra ieri sera e questa mattina, si sono recati al centro sportivo in modo autonomo per svolgere una seduta di scarico. Il gruppo al completo, invece, si ritroverà domani per tornare ad allenarsi in vista della partita contro il Napoli.

Per le ultime due giornate è probabile che Iachini pensi a mettere in campo Kokorin, quantomeno a partita in corso, di modo che la società possa farsi un’idea più chiara di lui. La speranza inoltre è che, ora che non c’è più nulla da chiedere al campionato, trovi un po’ di spazio anche Montiel.