Iachini pronto a tornare in corsa in Serie A? Una panchina traballa, lui è la prima scelta

Non è cominciata al meglio la stagione dello Spezia di Thiago Motta, al momento penultima con solo quattro punti guadagnati in sette partite giocate. Così la panchina dell’ex giocatore di Genoa e Inter sarebbe già a rischio. La partita cruciale sarà quella alla ripresa contro la Salernitana e, in caso di sconfitta (o mancata vittoria), la società ligure potrebbe esonerarlo.

Al suo posto sarebbe in pole l’ex allenatore della Fiorentina Beppe Iachini, reduce appunto dalla doppia esperienza in viola. Sarebbe lui il preferito dalla nuova dirigenza bianconera. Seconda scelta Maran. A riportarlo Il Secolo XIX.