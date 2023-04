Iachini: “Quando Vlahovic era a Firenze con me ebbe bisogno di tempo per ritrovare la forma, ma sentiva la mia fiducia. Se non stai bene, in campo va il tuo fratello brutto”

Nella sua esperienza in panchina alla Fiorentina, Giuseppe Iachini si ritrovò a beneficiare di un Dusan Vlahovic ai livelli massimi, rigenerato dalla cura Prandelli.

“Quando Vlahovic era a Firenze con me dopo il Covid ebbe bisogno di tempo per ritrovare la forma – spiega l’ex tecnico viola a Tuttosport – ma sentiva la mia fiducia e lui ne aveva tanta in se stesso, andava via per ultimo dall’allenamento perché voleva sempre imparare”.

Poi Iachini aggiunge: “Appena stette meglio dimostrò pur giovanissimo le sue doti. Ma appunto per rendere al meglio, e ciò vale per tutti, devi stare bene. Sennò, come dico sempre, in campo va il fratello brutto”.