Iachini: “Quarta ha voglia di essere in campo. La società ha visto che in queste settimane abbiamo avuto a disposizione molti giocatori della Primavera…”

Ai media ufficiali della Fiorentina, il tecnico viola Giuseppe Iachini ha parlato anche della proprietà e dei nuovi arrivi: “Commisso e la società osservano il nostro lavoro quotidianamente ed hanno visto che in queste settimane a disposizione abbiamo avuto a disposizione molti calciatori della Primavera. Nessuno ha la bacchetta magica ma contro l’Udinese dovremo fare una grande partita giocando come sappiamo e con serenità. Quarta? Sta spingendo al massimo e vuole essere presto in campo. Callejon? Sta lavorando bene, ma valutiamo al meglio anche con lo staff medico per capire a che punto è con la condizione”.

