Iachini: “Quella che io non volessi puntare su Vlahovic è un’assurda leggenda metropolitana. Quando poteva andare in prestito, fui io a dire che era meglio tenerlo alla Fiorentina”

In casa Fiorentina tiene ancora banco il caso Vlahovic. Con Giuseppe Iachini in panchina, l’attaccante serbo però stentava a trovare spazio: “Quella che io non volessi puntare su Vlahovic è un’assurda leggenda metropolitana – sono le parole di Iachini rilasciate a La Nazione – Nel mio primo anno alla Fiorentina, Dusan ha giocato tanto. Aveva appena 19 anni, ha segnato, non ancora era lui il rigorista ma Pulgar, ma avevo e avevamo tutti grande fiducia in lui. Segnò a Napoli, fece doppietta sul campo della Samp. E comunque una cosa deve essere chiara: quando poteva esserci l’occasione di farlo andare altrove magari in prestito, forse a giocare, io fui fra coloro che disse che era meglio tenerlo in viola“.

All’inizio della seconda stagione con il tecnico in panchina era comunque riserva: “Ha un fisico importante, è un centravanti di potenza e non aver fatto la preparazione estiva per la pandemia lo penalizzò – racconta Iachini – Non era in forma. Sa cosa dissi io a Dusan subito dopo quella partita (riferimento al match con l’Inter in cui fece un grave errore sotto porta ndr)? Gli dissi: domenica prossima contro la Samp parti titolare. E fu così. Fu il mio modo per fargli capire che credevamo in lui nonostante un periodo difficile, nonostante quell’errore”.