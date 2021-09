Iachini: “Si parlava di mandare Vlahovic in prestito, ma io e la società non ci abbiamo mai pensato. All’inizio giocava Kouame perché stava meglio fisicamente”

A Radio Bruno Toscana l’ex allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato anche di altri temi legati alla sua esperienza viola: “Mi è dispiaciuto che la mia avventura con la Fiorentina sia coincisa con un periodo brutto in cui il calcio era irriconoscibile. Ora è tutta un’altra cosa, è veramente bello rivedere gli stadi pieni. In panchina ammalato? E’ vero, ma non mi piace vantarmi di questa cosa. L’ho fatto perché ci tenevo e perché ho a cuore la Fiorentina, era una atto dovuto verso la squadra. Se avevo chiesto un regista? All’epoca avevamo Pulgar fermo per il covid e quindi con la società stavamo cercando un giocatore con quelle caratteristiche. Tra i nomi papabili c’era Torreira, ma alla fine non arrivò nessuno”.

E poi ha aggiunto: “Vlahovic? Aveva già giocato qualche partita con Montella, poi ne fece altre con me segnando sette gol senza tirare nessun rigore perché li calciava Pulgar. Ricordo che in estate si parlava di mandarlo in prestito, ma sia io che la società non ci abbiamo mai pensato perché si vedeva che era un potenziale campione. L’anno scorso all’inizio ha giocato Kouame perché stava meglio di Vlahovic, che aveva lavorato poco complice anche la pausa Nazionali. Comunque poi lo rimisi in campo e fece bene, adesso è in una forma straordinarie ed è importante che la società lo abbia confermato”.