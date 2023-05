Iachini: “Si vedono i risultati di due anni di lavoro di Italiano alla Fiorentina. La società viola ha creato una rosa all’altezza delle tre competizioni”

L’ex allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini ha parlato a Radio Bruno del momento attuale che sta vivendo la squadra viola, oltre al suo passato nella società gigliata da tecnico. Queste le sue parole: “Si stanno concretizzando i due anni di lavoro di Italiano e della società. Vedo un Franchi pieno di entusiasmo, cosa che purtroppo io non ho potuto vivere a causa del Covid. Immagino quanto sia bello vivere queste sensazioni per i ragazzi. La Fiorentina si giocherà tanto adesso”.

E sull’allenatore viola: “Con Italiano ho vissuto una bella pagina di calcio, abbiamo vinto un campionato di Serie B giocando un bel calcio. Con lui avevo un bellissimo rapporto ed era un grande centrocampista. Si vedeva che era pronto per fare l’allenatore: seguiva sempre la tattica ed era pronto ad aiutare tutti. Negli anni la Fiorentina è cresciuta anche a livello di rosa, la società ha creato una squadra all’altezza delle tre competizioni. Italiano fa stare tutti sul pezzo e non ha tirato il collo a nessuno, abbassando la percentuale degli infortuni. Tutti in questo modo si sentono coinvolti. Rimango sempre tanto legato alla squadra viola, per quello che abbiamo passato con il Covid e per tutte le difficoltà che abbiamo vissuto”

E su Kouame: “Lui arrivò alla Fiorentina da un crociato, ma fece vedere fin da subito grandi qualità. Per gli attaccanti ci sono i momenti, ma ha le caratteristiche giuste per fare bene in questo finale di stagione”

E sugli ultimi, importantissimi, impegni: “Normale che in campionato qualche punto lo hai dovuto lasciare per strada con un finale così importante. Ora sarà fondamentale. Non so se sarò a Roma per la finale, sono un po’ scaramantico a riguardo”