Iachini torchia i suoi ragazzi e vengono subito in mente le parole di Gattuso: l’allenamento è durato…

Primo allenamento per Beppe Iachini con la sua Fiorentina. Fa specie, rispetto a Vincenzo Montella, come la seduta sia durata più di due ore e dalle urla e l’intensità vengono subito in mente le parole di Gattuso che subentrò al tecnico napoletano sulla panchina del Milan: “serve una gamba diversa”, disse l’attuale mister del Napoli. Focus dunque sulla parte fisica con il nuovo tecnico viola che si lascia andare un “c’è da lavorare”. Vedremo…