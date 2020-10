Iachini: “Vedere fior di giocatori sul lettino invece che in campo ha penalizzato la mia Fiorentina. E ci è mancata anche la buona sorte”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, dopo la vittoria contro l’Udinese, ha dichiarato: “Castrovilli in gol? Ci abbiamo lavorato tanto sul farlo migliorare in fase conclusiva. Un centrocampista con le sue qualità deve poter fare ancora meglio. Ci tenevamo a fare un bel regalo a Commisso per i suoi 35 anni di matrimonio. Devo dire grazie ai nuovi arrivati. Callejon l’ho impiegato vicino alla punta come faceva al Real Madrid. Sappiamo che ha margini importanti di crescita e con la condizione farà ancora meglio. Peccato per Pezzella che abbiamo perso ancora, dico bravo a Martinez Quarta. L’inizio di stagione è stato difficile, regalare agli altri giocatori come Pezzella, Ribery, Borja Valero e altri ancora non è ideale. Vederli sul lettino invece che in campo non è bello. Dopo il 2-1 di Okaka io non ero preoccupato, anche se ho visto che sul volto dei ragazzi una qualche preoccupazione, li ho visti un po’ tesi. Siamo partiti forte anche oggi, abbiamo segnato nuovamente, dobbiamo ritrovare quella forza difensiva che avevamo. Stiamo cambiando tanto dietro e non riusciamo a trovare un assetto preciso. Non c’è stata preparazione vera e propria, abbiamo perso giocatori per via delle nazionali, solo attraverso il lavoro potremmo ritornare ai nostri livelli. Questo è quello che c’è mancato finora, più un pizzico di buona sorte. In classifica meritavamo di avere qualche punto in più”.

